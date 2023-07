Washington pede “libertação imediata” do Presidente do Níger detido em golpe de Estado

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, pediu a “libertação imediata” de Mohamed Bazoum, líder do Níger, onde soldados cercam o palácio presidencial e afirmam ter tomado o poder.

“Falei com o Presidente Bazoum esta manhã e deixei claro que os Estados Unidos o apoiam firmemente como chefe de Estado democraticamente eleito do Níger. Pedimos a libertação imediata”, disse Blinken, em visita à Nova Zelândia.

Militares do Níger afirmaram na quarta-feira à noite ter derrubado o regime de Mohamed Bazoum, através de um comunicado lido na televisão estatal em Niamey, em nome de um Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP).

“Nós, as forças de defesa e segurança, reunidas no seio do CNSP, decidimos pôr fim ao regime que conhecem”, o do Presidente Bazoum, declarou o coronel Amadou Abdramane, rodeado por nove militares fardados, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

Em três declarações lidas na televisão estatal, os representantes dos golpistas, organizados numa plataforma autodenominada CNSP, reafirmaram o “respeito por todos os compromissos assinados pelo Níger”.

Os militares justificaram o golpe com a “contínua deterioração da situação de segurança e má gestão económica e social” e sublinharam que “todas as instituições” do país estão suspensas.

“Pede-se a todos os parceiros estrangeiros que não interfiram”, acrescentaram, decretando ainda o encerramento das fronteiras e a entrada em vigor do recolher obrigatório “até que a situação estabilize”.

O recolher obrigatório vai estar em vigor desde as 22:00 às 05:00 “em todo o território até nova ordem”, de acordo com o comunicado.

Na mesma comunicação ao país, os militares também se comprometeram com a comunidade nacional e internacional a respeitar a “integridade física e moral das autoridades destituídas, de acordo com os princípios dos direitos humanos”.

O acesso ao palácio presidencial do Níger, em Niamey, está bloqueado desde quarta-feira de manhã e a estrada que conduz ao edifício fechada ao trânsito por elementos da guarda presidencial, disseram fontes no local à agência de notícias EFE.

O Presidente do Níger, Mohamed Bazoum, foi detido durante a manhã de quarta-feira por membros da guarda presidencial na sequência do fracasso das conversações sobre pontos que permanecem desconhecidos.