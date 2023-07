Presidente e chefe da diplomacia do Níger rejeitam golpe de Estado

O Presidente do Níger, Mohamed Bazoum, e o chefe da diplomacia nigerina, Hassoumi Massoudou, rejeitaram esta quinta-feira o golpe de Estado no país, afirmando, em mensagens separadas, que continuam a representar as autoridades legítimas.

“As conquistas duramente alcançadas serão salvaguardadas. Todos os nigerinos que amam a democracia e a liberdade vão zelar por isso”, declarou Bazoum, numa mensagem publicada na rede social X (ex-Twitter).

A mensagem foi publicada horas depois de militares terem anunciado na televisão que tinham derrubado Mohamed Bazoum, democraticamente eleito em 2021.

“Somos as autoridades legítimas e legais”, declarou, por sua vez, à rede de televisão France 24, Hamoudi Massoudou, chefe da diplomacia e chefe de governo interino do Níger, na ausência do primeiro-ministro, que se encontrava numa viagem oficial a Roma no momento do golpe.

O responsável insistiu que “o poder legal e legítimo é o exercido pelo Presidente eleito do Níger, Mohamed Bazoum”, que se encontra “de boa saúde”.

Massoudou, que está na capital nigerina, Niamey, frisou ter ocorrido “uma tentativa de golpe de Estado”, que “não foi” iniciada pelo exército.

“Pedimos a esses responsáveis facciosos que regressem às fileiras. Tudo pode ser alcançado através do diálogo, mas as instituições da República devem funcionar”, acrescentou, fazendo um apelo “a todos os patriotas e democratas do Níger para que se unam e digam não a esta ação facciosa”.

Esta ação significa um recuo de “dez anos” e um bloqueio do “progresso do país”, salientou.

Militares do Níger afirmaram, na quarta-feira à noite, ter derrubado o regime de Bazoum, através de um comunicado lido na televisão estatal em Niamey, em nome de um Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP).

“Nós, as forças de defesa e segurança, reunidas no seio do CNSP, decidimos pôr fim ao regime que conhecem”, o do Presidente Bazoum, declarou o coronel Amadou Abdramane, rodeado por nove militares fardados, noticiou a agência France-Presse.

Os militares anunciaram ainda, no discurso televisivo, o encerramento das fronteiras e a entrada em vigor do recolher obrigatório “até novo aviso”.

O acesso ao palácio presidencial do Níger em Niamey está bloqueado desde quarta-feira de manhã e a estrada que conduz ao edifício continua fechada ao trânsito por elementos da guarda presidencial, disseram à agência EFE fontes no local.

Mohamed Bazoum está detido desde a manhã por membros da guarda presidencial, na sequência do fracasso das conversações sobre pontos que permanecem desconhecidos.

Depois do Mali e do Burkina Faso, o Níger tornou-se o terceiro país da região do Sahel a sofrer um golpe de Estado desde 2020.

Uma mediação liderada pelo Presidente nigeriano, Bola Tinubu, deverá tentar encontrar uma solução para o impasse vivido no país.