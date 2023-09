Noite de tragédia em Marrocos: as primeiras imagens do terramoto (fotogaleria)

Previous AL OULA TV AL OULA TV Next 1 15

Um forte sismo de magnitude 7 abalou Marrocos na noite de sexta-feira, por volta das 23h, e causou pelo menos 632 mortos e 329 feridos – 51 dos quais em estado grave – segundo o Ministério do Interior do país. As províncias e cidades de Al Hauz, Marraquexe, Tarudant, Chichaua, Ouarzazat foram as mais atingidas pelo sismo, com o colapso de edifícios. Veja aqui as primeiras imagens publicadas pela Agência Reuters