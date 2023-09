Espanha: Estado plurinacional é uma saída arriscada para o impasse na formação do governo

A sessão de investidura como primeiro-ministro que Alberto Núñez Feijóo protagonizará nos dias 26 e 27 terá um aspeto inédito: o uso normalizado das línguas cooficiais do Estado espanhol ­— catalão, basco e galego —, além do castelhano. É mau sinal para Feijóo, líder do Partido Popular (PP, centro-direita), já que quem aprovou essa inovação foram os partidos que provavelmente apoiarão a recondução do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda).

Essas forças recorreram a procedimentos de urgência para permitir o uso livre de tais idiomas, até agora limitado ao Senado (câmara alta). Os únicos votos contra vieram do PP e do Vox (extrema-direita), que apoiam Feijóo. Este foi chamado a formar Governo pelo rei Felipe VI enquanto vencedor das legislativas de 23 de julho, mas faltam-lhe quatro votos para assegurar a investidura.

