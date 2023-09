O que são munições de urânio empobrecido e por que razão são tão controversas?

Scott Peterson

Quando o Reino Unido, em março, pôs pela primeira vez em cima da mesa a hipótese de enviar para a Ucrânia munições com urânio empobrecido, quase todas as figuras mais importantes do Governo da Rússia criticaram os britânicos pelas suas intenções. Sergei Shoigu, ministro da Defesa, disse que “uma nova linha foi ultrapassada - e há cada vez menos linhas”. Também algumas ONG se manifestaram contra o envio destas munições. Agora, são os Estados Unidos que prometem enviar estes projéteis, extremamente densos e poderosos contra veículos de combate e garantem que os perigos para a saúde são negligenciáveis