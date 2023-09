“Vive-se um cerco medieval” em Nagorno-Karabakh. Oito respostas para entender a grave crise humanitária no Cáucaso

KAREN MINASYAN

Os conflitos entre a Arménia e o Azerbaijão por causa do estatuto da região de Nagorno-Karabakh não começaram este ano nem este século, mas o bloqueio azeri à região arménia está a causar a maior crise de escassez de mantimentos da história desde o início do conflito. O arménio-americano Richard Giragosian, diretor do Centro de Estudos Regionais na capital da Arménia, Yerevan, explica o que levou ao último tumulto e o que pode acontecer no futuro aos residentes do enclave