Sudão: Pelo menos 35 mortos em confrontos entre Exército e paramilitares

Os comités de emergência a norte de Um Durman e a sul de Cartum anunciaram em comunicados separados que os bombardeamentos, que visaram posições das Forças Armadas e das Forças de Apoio Rápido (RSF na sigla em inglês), atingiram zonas residenciais, causando também ferimentos a dezenas de civis, deixando alguns em estado grave.

Segundo o comunicado do comité de emergência de Karari, no norte de Um Durman, as RSF atacaram a base militar homónima pertencente ao Exército e "vários projéteis caíram sobre os bairros residenciais" próximos das instalações.

Os bombardeamentos causaram a morte de 12 pessoas, segundo um levantamento preliminar, e feriram dezenas de outras.

Separadamente, o comité sul de Cartum afirmou que outras 23 pessoas, incluindo 12 civis, perderam a vida em ataques aéreos do Exército contra o bairro de Al Kalakla. Os ataques tinham como alvo uma escola do bairro que os paramilitares tomaram como guarnição, bem como um mercado popular da região, segundo a nota.

Esta escalada de violência em Cartum, onde o Exército assumiu grande parte do controlo nas últimas semanas, surge num momento em que o líder das Forças Armadas, Abdelfatah al-Burhan, tenta reunir o apoio internacional, garantindo que a guerra que começou em 15 de abril está chegar ao fim.

Não há sinais de cessar-fogo entre os dois lados, enquanto os combates se intensificam não só na capital, mas também na região ocidental de Darfur, principal reduto das RSF.

Em Cartum, os confrontos concentram-se em bairros residenciais, onde milhões de habitantes vivem há cinco meses sem água nem eletricidade, escondendo-se nas suas casas para se protegerem do fogo cruzado.

Até agora, os combates deixaram entre mil e cerca de cinco mil mortos, segundo diferentes estimativas, ao mesmo tempo que também forçaram o deslocamento interno e externo de quase cinco milhões de pessoas, segundo a ONU.