Primeiro-ministro da Arménia diz que confiar exclusivamente na Rússia para garantir a sua segurança foi erro estratégico

Numa entrevista ao jornal italiano La Repubblica, Nikol Pashinyan acusou a Rússia de não ter conseguido garantir a segurança da Arménia face ao que diz ser a agressão do vizinho Azerbaijão à região separatista de Nagorno-Karabakh.

"A arquitetura de segurança da Arménia estava 99,999% ligada à Rússia, incluindo no que diz respeito à aquisição de armas e munições", disse Pashinyan ao La Repubblica, salientado que “hoje vemos que a própria Rússia está a precisar de armas, armamento e munições e, nesta situação, é compreensível que, mesmo que o deseje, a Federação Russa não possa satisfazer as necessidades de segurança da Arménia”.

Pashinyan conclui que este exemplo deve demonstrar que "a dependência de apenas um parceiro em questões de segurança é um erro estratégico" e sugeriu que Moscovo, que tem um pacto de defesa com a Arménia e uma base militar no país, não considera o seu país suficientemente pró-russo, por isso diz acreditar que a Rússia está em vias de abandonar a região do Cáucaso do Sul.