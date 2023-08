Ministro da Defesa do Reino Unido demite-se, Grant Shapps assume o cargo

A carta com o pedido de demissão está assinada com a data de quarta-feira. Depois de quatro anos como ministro da Defesa, Ben Wallace pede para sair do cargo dizendo que “é a altura de investir em partes da vida que negligenciei, e explorar novas oportunidades”. Na mensagem que deixa ao primeiro-ministro Rishi Sunak, destaca o seu papel na gestão de ameaças como os ataques terroristas de 2017, os envenenamentos de Salisbury, Afeganistão, Sudão e Ucrânia e alerta para aquilo que se segue.

“Acredito genuinamente que na próxima década o mundo vai tornar-se mais inseguro e instável. Ambos partilhamos a crença de que agora é o tempo de investir. Desde que me juntei ao Exército dediquei-me a servir o meu país. No entanto, essa dedicação acarreta um custo pessoal para mim e para a minha família”, observa Wallace. A par disso, frisou a vontade de que se continue a investir na área da defesa após a sua saída.

A resposta de Sunak deixou elogios à forma como o ministro de saída lidou com a retirada de pessoas do Afeganistão e na resposta à invasão da Ucrânia. “Percebeste, antes de outros, quais eram as verdadeiras intenções de Vladimir Putin na Ucrânia. A tua determinação em fornecer armas a Kiev antes dos russos atacarem teve um efeito relevante na capacidade dos ucranianos em contrariar a invasão”, escreveu.

O afastamento de Ben Wallace já era esperado. Em julho do ano passado o ministro disse ao jornal ‘The Sunday Times’ que não seria deputado nas próximas eleições nacionais do Reino Unido e que deixaria o governo quando Sunak criasse uma nova equipa, escreveu a Reuters. Wallace chegou a ser visto como um possível candidato à liderança do partido Conservador perante a saída de Boris Johnson – e uma das figuras mais populares para esse efeito – mas decidiu não concorrer.