Japão: água do mar em redor de Fukushima tem radioactividade abaixo do limite

O Japão indicou este domingo que a radioatividade detectada em testes à água do mar em redor da central nuclear de Fukushima estão abaixo dos limites, dias depois do país começar descargas de água radioativa tratada. O ministro do Ambiente, Akihiro Nishimura, disse em comunicado que todas as semanas serão publicados os resultados da monitorização da água do mar. “As concentrações de trítio são inferiores ao limite inferior de detecção nos 11 pontos de amostragem e não têm impacto adverso na saúde humana e no ambiente”, indicou Nishimura. A água usada para arrefecer os reatores na central passa por um sistema de filtração que retira a maioria da radioatividade antes de ser armazenada. Permanece o trítio, uma forma radioativa de hidrogénio, que a AIEA indica existir em baixa concentração na água da central. Perante limitações de espaço ao armazenamento da água, o Japão decidiu avançar com a descarga de mais de um milhão de toneladas de água – previamente diluída – no Pacífico ao longo de várias décadas.

O plano foi autorizado pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e o diretor-geral disse que teria “um impacto insignificante no ambiente”, fosse na água ou no peixe. No dia em que as descargas começara, a AIEA emitiu um comunicado a dizer que estava a monitorizar o procedimento e que tinha avaliado amostras da água diluída, tendo confirmado que a concentração de trítio se encontrava abaixo dos limites. “Há especialistas da AIEA no local para servir como o olhar da comunidade internacional e assegurar que a descarga é feita de acordo com o planeado e com os padrões de segurança”, disse o diretor-geral da organização, Rafael Mariano Grossi.

EPA/YONHAP