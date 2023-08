Oito vozes conservadoras vão a debate nos Estados Unidos... mas a de Trump ouve-se à parte

O debate vai ser, na maioria, no masculino. Há só uma mulher na lista de candidatos aprovados. Apresentamos aqui um breve perfil das personalidades em causa e as ideias que defendem.

“O RNC está entusiasmado em mostrar o nosso campo de candidatos diverso e a visão conservadora para vencer Joe Biden no palco de debate de quarta-feira à noite”, afirmou a presidente do Comité, Ronna McDaniel, em comunicado .

De fora pôs-se, desde logo, o homem que estava, segundo sondagem do New York Times/Siena College realizada no final de julho, 37 pontos percentuais à frente do segundo classificado, dominando a concorrência. No debate realizado em Milwaukee, Wisconsin, não participará o antigo Presidente Donald Trump. Segundo a agência Reuters , Trump já indicara, domingo, que ia faltar aos próximos debates das primárias. Argumenta que a sua liderança em sondagens é prova da sua popularidade.

Nome pouco conhecido do eleitorado, Doug Burgum é um empresário que cresceu no Dacota do Norte e assumiu o cargo de governador deste estado em 2016. Ganhou lugar no debate desta quarta-feira depois de atrair doadores com vales-presente de 20 dólares (18,4€) em troca de donativos de um dólar. Na sua página enumera três prioridades: economia, energia e segurança nacional. Defende que a inovação é mais importante do que a regulação, quer cortar impostos e baixar preços de combustíveis.

Burgum assinou uma das leis antiaborto mais restritivas do país, impedindo a interrupção da gravidez no Dacota do Norte salvo raras exceções. Segundo a ABC News, disse que caso fosse eleito não defendia uma lei semelhante a nível nacional. “As melhores decisões são tomadas localmente”, declarou. Na esfera internacional, defende o apoio à Ucrânia, a responsabilização da Rússia, mas também que a Europa assuma um papel maior no apoio financeiro ao país invadido, escreveu “The Independent”. Não se pronuncia sobre as acusações contra Trump.

Chris Christie