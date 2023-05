Ron DeSantis: o “conservador dos conservadores” procura “transplante de personalidade”?

Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images

Em queda nas sondagens, o governador da Florida apresentou a candidatura às presidenciais de 2024 com pompa, percalços e circunstância. Após o “bizarro” lançamento no Twitter, foi forçado a multiplicar-se em entrevistas e a fazer-se à estrada para explicar ao que vem, apresentando-se como grande general da guerra cultural americana, à direita de Donald Trump, o “líder indiscutível do Partido”, sinal de que um eventual pós-trumpismo será mais duro do que a corrente original

Há uma hora