"A Índia vai ser o motor de crescimento do mundo", garante o primeiro-ministro Narendra Modi

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou esta terça-feira que a Índia será o motor de crescimento da economia mundial, antecipando uma economia na ordem dos 4,5 mil milhões de euros.

"Apesar da volatilidade na economia mundial, a Índia é a economia que mais cresce. A Índia converteu crises e dificuldades em oportunidades", disse Modi numa intervenção na 15.ª cimeira dos BRICS que decorre em Joanesburgo, África do Sul.

Modi salientou que há mudanças rápidas a acontecer nas infraestruturas ferroviária, rodoviárias e aérea no seu país, apontando que o número de aeroportos "duplicou" nos últimos nove anos.

Sobre a economia verde, Modi disse que "a Índia está entre os líderes mundiais na área das energias renováveis. É natural que a Índia se torne um enorme mercado para as energias renováveis", frisou.

"A Índia será o motor de crescimento do mundo. É porque a Índia transformou a calamidade e os tempos difíceis em reformas económicas", declarou.

O líder indiano recordou que, em 2009, quando foi realizada a primeira cimeira do grupo BRICS [na Rússia], o mundo estava a sair de uma grande crise económica.

"Naquela altura, o BRICS emergiu como um raio de esperança para a economia mundial", disse o primeiro-ministro Modi aos líderes do Fórum Empresarial dos BRICS na capital económica da África do Sul.

"Hoje, a Índia é a grande economia que mais cresce no mundo. Em breve, a Índia será uma economia de 5 triliões de dólares (4,5 biliões de euros)", vincou.

Cerca de 1.500 delegados participaram hoje no Fórum Empresarial dos BRICS, organizado pelo Conselho Empresarial do bloco.

Os países BRICS representam mais de 42% da população mundial e 30% do território do planeta, além de 23% do produto interno bruto (PIB) e 18% do comércio global, sendo os maiores parceiros comerciais de África, segundo o governo sul-africano.

Pretória convidou mais de 60 líderes do Sul Global para o evento, que decorre em Sandton, no norte de Joanesburgo.