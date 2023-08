China e Japão lideram crescimento no G20. Alemanha é a pior economia, está em recessão

A Europa registou o pior desempenho económico no G20 no segundo trimestre de 2023.

Segundo as estimativas publicadas esta quarta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatísticas europeu, a Zona Euro cresceu apenas 0,6% e a União Europeia ainda menos, 0,5%, entre abril e junho em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Esta variação designada por homóloga penalizou sobretudo a Alemanha, a maior economia europeia, que caiu em recessão, com o PIB a recuar ligeiramente 0,1%. Ainda na Europa, o Reino Unido (que saiu da União Europeia no final de janeiro de 2020) cresceu apenas 0,4%. O G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, inclui as quatro maiores economias europeias - Alemanha, Reino Unido, França e Itália - e ainda a União Europeia.