Dama cadete Borbón Ortiz apresenta-se! Uma princesa na tropa

A cadete Borbón Ortiz, como indica o nome bordado no camuflado do Exército espanhol, era conhecida até há poucos dias, fora da Academia Militar de Saragoça, como Leonor, princesa das Astúrias. Agora não. A partir do momento que entra pela porta de armas será tratada por “dama cadete”, que é como os instrutores e professores daquela escola militar se dirigem aos alunos. Leonor não é apenas mais uma - o seu ensino militar tem especificidades - mas será só mais uma das 11 camaradas com quem partilha a camarata, os duches e a casa-de-banho, pelo menos enquanto lá estiver. Tal como o avô Juan Carlos ou o pai Filipe VI, atual Rei de Espanha, que também passaram pela instituição.

A Casa Real espanhola divulgou este sábado, as fotografias do primeiro dia da princesa na Academia Militar, depois de se ter despedido dos pais e da irmã à entrada da escola, na passada quinta-feira.