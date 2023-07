Eurodeputada independentista catalã Clara Ponsatí detida e libertada em Barcelona após interrogatório

SCOTT HEPPELL/GETTY

Ponsatí, do partido independentista Juntos pela Catalunha, foi notificada por causa do processo por desobediência relacionado com a declaração unilateral de independência da região da Catalunha em 2017. Entretanto, o Ministério Público (MP) espanhol pediu hoje ao juiz Pablo Llarena, que investiga o caso contra Puigdemont, que ordene novamente a detenção do eurodeputado, na sequência do levantamento da imunidade pelo Tribunal de Justiça Europeu