O que se sabe até agora sobre o soldado norte-americano que atravessou a fronteira para a Coreia do Norte e o que ainda fica por responder

Um soldado norte-americano chamado Travis King está detido na Coreia do Norte depois de ter atravessado a fronteira com a Coreia do Sul esta terça-feira “intencionalmente e sem autorização”. Ainda não são conhecidas as motivações do soldado de 23 anos, mas o incidente acontece numa altura de particular tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte — e King poderá vir a ser usado para fornecer informações militares a Pyongyang.

“Acreditamos que ele está atualmente sob custódia [da República Popular Democrática da Coreia] e estamos a trabalhar com os nossos homólogos [do Exército Popular Coreano] para resolver este incidente”, afirmou o coronel Isaac Taylor, porta-voz do Exército dos EUA na Coreia do Sul e do Comando das Nações Unidas, citado pela imprensa norte-americana. Travis King entrou para o exército norte-americano em janeiro de 2021, é soldado de 2.ª classe e, até então, estava na Coreia do Sul, à semelhança dos cerca de 28 mil soldados que os EUA ainda mantêm no país. King foi alvo de duas acusações de agressão a cidadãos sul-coreanos e multado por ter danificado um carro da polícia, passando 50 dias num centro de detenção. Na terça-feira, fugiu para a Coreia do Norte durante uma excursão à fronteira da zona desmilitarizada. No dia anterior, King deveria ter sido escoltado de volta aos Estados Unidos para enfrentar uma ação disciplinar, mas não chegou a embarcar no avião, aparentemente por ter perdido o passaporte.

