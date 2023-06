Blinken em Pequim, ou a hora do “degelo” entre Estados Unidos e China

Depois de uma semana de dúvidas, o secretário de Estado Antony Blinken (equivalente a ministro dos Negócios Estrangeiros) encontrou-se esta segunda-feira, em Pequim, com o Presidente Xi Jinping. Confirma-se, pois, a satisfação do regime com a forma como decorreu a primeira visita à China de um chefe da diplomacia dos Estados Unidos no espaço de cinco anos.

Outro sinal do “degelo” anunciado há um mês pelo Presidente Joe Biden é que os dois governos descreveram da mesma maneira as cinco horas e meia de conversações entre Blinken e o homólogo chinês, Qin Gang. Foram “francas” e “construtivas”. Seguiu-se um “jantar de trabalho”, que, para os padrões chineses, deverá ter durado cerca de hora e meia. A refeição parece ter reforçado a dimensão “substantiva” ou “profunda”, dois outros adjetivos utilizados por ambas as partes para descrever a longa reunião.