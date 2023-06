Do Brasil ao Nepal, ciclones, ondas de calor e chuvas fortes fazem centenas de mortos e de desaparecidos

Um ciclone extratropical arrasou o estado brasileiro do Rio Grande do Sul na última sexta-feira, provocando pelo menos onze mortos, de acordo com o balanço mais recente das autoridades locais. O ciclone causou chuvas torrenciais e inundou vários bairros no sul do Brasil. Pelo menos 20 pessoas continuam desaparecidas, mas as buscas continuam.

A cidade de Caraá foi uma das mais afetadas. “A situação de Caraá preocupamo-nos profundamente. É fundamental que possamos, de forma organizada, localizar as principais áreas afetadas e identificar as pessoas que precisam de ajuda”, disse o governador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, depois de uma visita à cidade.

Segundo o responsável, já foram feitos 2400 salvamentos nos últimos dois dias. “O nosso principal objetivo neste primeiro momento é proteger e salvar vidas humanas. Estamos a resgatar pessoas que estão retidas, a localizar pessoas desaparecidas e a dar todo o apoio às famílias”, assegurou Eduardo Leite, citado pela Reuters.