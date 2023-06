Marcelo celebra Aliança Luso-Britânica em Londres e condecora Carlos III

O serviço religioso anglicano de Ação de Graças decorreu na Capela da Rainha, no Palácio de Saint James, noutro tempo frequentada pela rainha Catarina de Bragança (1638-1705), casada com o rei inglês Carlos II, que ali assistia a celebrações católicas quando o país já era protestante. O seu brasão, unido ao de Carlos I, em talha, permanece de forma destacada por cima do altar e na galeria, representando os laços próximos entre a família real britânica e Portugal.

Na residência oficial de Carlos III, ambos passaram em revista uma Guarda de Honra militar. A parte portuguesa esteve composta por um pelotão com 18 militares dos três ramos, um oficial do exército como porta-estandarte nacional e uma oficial da marinha como comandante da força. A força britânica, de dimensão idêntica, incluiu um pelotão da companhia Nijmegen dos Guardas Granadeiros. Os hinos nacionais foram executados pela Banda Militar dos Guardas Galeses.

Recebido pelo monarca britânico no Palácio de Buckingham, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o anfitrião com o Grande-Colar da Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. A mesma condecoração fora atribuída, 30 anos antes, a Isabel II, mãe a antecessora do chefe de Estado do Reino Unido.

O 650.º aniversário da Aliança Luso-Britânica foi celebrado esta quinta-feira, com solenidade, em Londres. O Presidente da República e o rei Carlos III assistiram a uma cerimónia religiosa com pompa militar e grande simbolismo. Domingo, dia 18, haverá um espetáculo aéreo em Lisboa a assinalar a efeméride (mais informação abaixo).

A cerimónia incluiu leituras em inglês e português e música de autores dos dois países, com peças de William Byrd, Thomas Tomkins, Vicente Lusitano, Diogo Dias Melgás e Manuel Rodrigues Coelho. As composições vocais foram interpretadas pelos coros do Queen’s College da Universidade de Oxford e da Capela Real.

Estavam presentes os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e do Reino Unido, respetivamente João Gomes Cravinho e James Cleverly, e o chefe do Estado-maior General das Forças Armadas portuguesas, general Nunes da Fonseca. Outros convidados foram o embaixador do Reino Unido em Portugal, Christopher Sainty, a embaixadora de Portugal na UNESCO, Rosa Batoréu, bem como os duques de Bragança e de Wellington.

No exterior da igreja estavam formados dois destacamentos militares e uma banda, incluindo um grupo montado do regimento da Household Cavalry e um grupo apeado da Guarda Galesa. Marcelo e Carlos chegaram juntos de automóvel do Palácio. Ao atravessarem a porta da capela, ladeados por alas com militares dos dois países intercalados, foram anunciados por quatro trompetistas oficiais, fazendo levantar a assistência de cerca de 100 pessoas.

Marcelo, que na véspera jantara com membros da comunidade portuguesa no Reino Unido, dirigiu-se em seguida a uma receção na Apsley House, antiga residência do duque de Wellington. Ali, foi recebido pelo descendente do homem que ajudou Portugal a travar as invasões francesas no século XIX. Carlos III fez-se representar pelo príncipe Ricardo, duque de Gloucester, primo direito de Isabel II.

Rei e Presidente apreciaram original do Tratado de Amizade

“Acredito sinceramente que cumprimos todos os objetivos a que nos propusemos. Estabelecemos projetos e colaborações de longo prazo que irão cimentar os laços de amizade entre os cidadãos de ambas as nossas Nações, assegurando que a Aliança Anglo-Portuguesa, a mais antiga Aliança ainda em existência, continue a prosperar”, vincou Maria João Rodrigues de Araújo durante a cerimónia na Capela Real.

À saída, o rei e o Presidente observaram o original do Tratado de Londres de 1373, habitualmente guardado no Arquivo Nacional britânico. Carlos e Marcelo cumprimentaram algumas das pessoas envolvidas nas celebrações. Antes de partirem, trocaram umas palavras com Alexandre, de 13 anos, um lusodescendente membro do Coro da Capela Royal. “Perguntei se tinha gostado da peça [de Vicente Lusitano] e ele disse que sim”, contou à Lusa. Os seus pais e toda família, na Madeira, estavam entusiasmados por o jovem poder falar com o rei e o Presidente.

O diretor do Coro da Capela Real, Joseph McHardy, salientou a ajuda que Alexandre deu para aperfeiçoar a pronúncia do hino nacional português, interpretado no final da cerimónia, com o hino britânico.