Marcelo e Carlos III juntos na celebração do 650.º aniversário da aliança mais velha do mundo

Podem dois países viver guia­dos por valores comuns seis séculos e meio depois de terem firmado a mais velha aliança que se mantém em vigor no mundo? Maria João Rodrigues de Araújo acredita que sim e cita de cor o Tratado Anglo-Luso de 16 de junho de 1373: “Haverá entre nós uma verdadeira, fiel, constante, perpétua paz e amizade, união e aliança e uma liga de sinceros termos.”

A presidente da comissão organizadora dos festejos explica ao Expresso que o objetivo foi envolver a sociedade. As iniciativas passaram por escolas, universidades e municípios, com apoio de muitas empresas e financiamento maioritariamente privado. A responsável e as centenas que com ela colaboram fazem-no a título voluntário.