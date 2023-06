Espanha: esquerda radical tem chave do jogo nas mãos

A possibilidade de o socialista Pedro Sánchez continuar a governar Espanha pode passar pelos movimentos Podemos e Somar, à sua esquerda. Se não chegarem a acordo para irem coligados às legislativas de 23 de julho, aumenta a hipótese de o Partido Popular (PP, centro-direita) governar, escorado no Vox (extrema-direita).

“Mudança de ciclo em Espanha”, anunciam os populares. “Mudança de país”, prefere o Vox. A maior sondagem até à data, do prestigioso instituto 40db para o jornal “El País”, confirma as projeções dos últimos dias. A chave está na união ou não entre duas plataformas quase idênticas na ideologia, separadas por vaidades e animosidades pessoais. Ambas provêm da esfera governativa: o Podemos coligou-se, em 2019, com o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda), de Sánchez, e o Somar é obra da ministra do Trabalho, a comunista Yolanda Díaz.