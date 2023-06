Polónia, a revelação: como o país está a crescer mais do que a Europa Ocidental e pode tornar-se uma das grandes potências da NATO

Por ser um dos países que mais se têm destacado no fornecimento de armas à Ucrânia, a Polónia goza de visibilidade renovada e aspira a tornar-se uma superpotência da Europa Central. Os analistas têm prestado atenção aos passos galopantes do primeiro ex-Estado soviético a abrir-se à democracia e ao mercado livre.

Até ao surgimento da pandemia, a Polónia vinha tendo o crescimento económico mais prolongado: foram 28 anos sempre a subir. Aliás, segundo o Eurostat, a Polónia foi o país da União Europeia que mais cresceu em cadeia (3,9%) no primeiro trimestre de 2023 (Portugal surge em segundo lugar). “De acordo com as nossas estimativas, o PIB per capita da Polónia será, em 2030, de cerca de 88% daquele que o Reino Unido registará”, admite ao Expresso Liam Peach, economista de mercados emergentes na consultora Capital Economics, em Londres.