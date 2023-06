Mike Pence anuncia candidatura à Casa Branca

Numa entrevista em novembro passado, o ex-Presidente classificou mesmo as declarações de Donald Trump nesse dia de “irresponsáveis”. “As palavras do Presidente nesse dia na manifestação [antes do tumulto] colocaram-me, à minha família e a todos no edifício do Capitólio em perigo", acusou.

Na altura, Trump pressionou Pence a invalidar os resultados da eleição que conferiam a vitória a Joe Biden e que o segundo, enquanto vice-Presidente, tinha de certificar. Pence recusou, o que foi interpretado como uma traição por parte dos apoiantes do Trump (alguns dos quais chegaram mesmo a cantar “enforquem Mike Pence” durante a invasão do Capitólio).

Desde o final do mandato, que terminou com a invasão do Capitólio, Mike Pence tem vindo a distanciar-se publicamente de Donald Trump.

Mike Pence entregou esta segunda-feira a documentação que formaliza a candidatura às primárias do Partido Republicano. Junta-se assim à corrida para decidir quem será o candidato republicano à Casa Branca nas eleições presidenciais do próximo ano.

Segundo a Reuters e a BBC, o anúncio público da candidatura deverá ser realizado esta quarta-feira em vídeo e num discurso durante um rally em Des Moines (Iowa).

De acordo com o New York Times, o ex-vice-Presidente está a planear fazer uma intensa campanha neste estado por considerar que este tem uma demografia que deverá estar recetiva ao tipo de conservadorismo que Pence defendia antes da era Trump. A sua campanha antecipa que as posições conservadoras de linha dura em temas como o aborto apelem aos eleitores desta área, nomeadamente aos evangélicos.

Antes da Casa Branca, Mike Pence (agora com 63 anos) foi governador do estado de Indiana de 2013 a 2017. Serviu também seis mandatos na Câmara dos Representantes, entre 2001 e 2013.

Em 2016, no discurso de aceitação da nomeação como vice-Presidente, apresentou-se como um neto de imigrantes que cresceu no sul rural do Indiana com John F. Kennedy e Martin Luther King como ídolos. “Sou um cristão, conservador e Republicano - por esta ordem”, afirmou.

Nesta nova corrida à Casa Branca, os analistas antecipam que se apresente como uma continuação da agenda conservadora de Trump sem o legado negativo associado ao ex-Presidente.

As eleições primárias do Partido Republicano estão previstas para fevereiro do próximo ano, mas a campanha já começou. A lista de candidatos não tem parado de crescer e conta também com o governador da Florida Ron DeSantis (visto como o principal rival de Trump), o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley e o senador americano Tim Scott.

Esta semana está também previsto o lançamento das campanhas do ex-governador de Nova Jersey Chris Christie e do governador da Carolina do Norte Doug Burgum.

O elevado número de candidatos preocupa os analistas, que temem que uma dispersão do voto anti-Trump possa entregar o primeiro lugar (e assim a nomeação como candidato do partido às eleições presidenciais) ao ex-Presidente.

[notícia atualizada às 17h50]