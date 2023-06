Oito pessoas detidas em Hong Kong na véspera do 34.º aniversário do massacre de Tiananmen

Pelo menos oito pessoas foram detidas hoje em Hong Kong por suspeita de perturbação da ordem pública, na véspera de se assinalarem os 34 anos do massacre de Tiananmen, em Pequim Em comunicado, a polícia de Hong Kong fala em oito detenções de pessoas na véspera do 34º aniversário do massacre de Tiananmen e explica que as detenções estão relacionadas com tentativas de insubordinação e perturbação da ordem em espaços públicos.

As forças de segurança de Hong Kong anunciaram na sexta-feira que iriam destacar cinco mil agentes para reforçar, no domingo, a segurança e impedir concentrações não autorizadas.

A vigilância vai ser reforçada em torno do parque Victoria, em Causeway Bay, onde em anos anteriores foram realizadas vigílias em memória das vítimas, indicou o jornal South China Morning Post.