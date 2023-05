“A jogada de Sánchez", a direita "infrequentável", a ilusão Ayuso e outras sete respostas sobre as eleições em Espanha

A derrota do Partido Socialista dos Trabalhadores Espanhóis (PSOE) nas eleições municipais e autonómicas do passado domingo foi de tal forma expressiva que as análises aos resultados já passaram da dureza dos números para o plano simbólico. Globalmente, o Partido Popular (PP) foi o partido mais votado, com 31,5% dos votos, seguido pelo PSOE, com 28,18%.

É o fim do Sanchismo? Da geringonça à esquerda com as suas várias e, para muitos, tóxicas, sensibilidades? O Partido Popular (PP) vai vencer com maioria absoluta nas legislativas antecipadas de julho, convocadas pelo primeiro-ministro, Pedro Sanchéz, no rescaldo desta tempestade? E se não atingir essa maioria, alia-se ao Vox? “Sem pensar duas vezes”, diz ao Expresso o investigador português Jorge M. Fernandes, Ramón y Cajal Research Fellow no Institute of Public Goods, no Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), em Madrid.