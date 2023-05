“Reconhecer uma língua e uma cultura é reconhecer a identidade política de um povo”

Jabonero vai estar no Paraguai terça e quarta-feira, 23 e 24 de maio, numa grande conferência internacional onde, pela primeira vez, o guarani vai ser língua de trabalho a par do português e do espanhol. Preservar e defender os 300 idiomas dos povos originários que se falam na comunidade de 23 países membros da OEI é um dos grandes desafios do secretário-geral.

Na próxima semana vai participar na III Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola (CILPE), na capital do Paraguai. O encontro tem a grande novidade de se realizar em três línguas, incluindo o guarani, língua oficial do Paraguai desde 1992, a par do espanhol. Que expectativas tem?

É a primeira vez que a Conferência se realiza em três línguas. O guarani, língua oficial, vai estar presente, o que mostra a importância da riqueza linguística da nossa região nas formas culturais que tanto admiramos. Acreditamos que será mais um impulso para a consciência da importância transversal das línguas e o seu empoderamento a favor das nossas comunidades. A primeira CILPE realizou-se em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, em novembro de 2019. É um instrumento fundamental do Programa Ibero-americano de Multilinguismo e Promoção do Português e do Espanhol da OEI, criado no final de 2018. Através da CILPE estabelecemos prioridades de ação, envolvemos parceiros como a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), o Instituto Cervantes ou o Camões. A CILPE de Lisboa definiu grandes áreas de cooperação entre as línguas, que vão da educação à cultura, passando pela mobilidade ou pela relação com a economia e a geopolítica.

A II CILPE foi no Brasil, também um país de língua portuguesa.

A segunda CILPE realizou-se em Brasília [2022], e aí dedicámos especial atenção às línguas e à ciência, bem como às tecnologias da linguagem que envolvem a inteligência artificial ou a cultura digital. Esta CILPE 2023, a terceira, realiza-se [em Assunção] no Paraguai, nos próximos dias 23 e 24, e conta com apoio do respetivo Governo.

Como é que a OEI pode melhorar as condições de vida dos povos indígenas?

Estamos a trabalhar num projeto de promoção das línguas indígenas, aprovado na cimeira de chefes de Estado e de Governo [dos países da OEI]. Há um fator básico: garantir o reconhecimento das línguas e da cultura [dos povos originários]. Na região temos o espanhol e português. Além destas duas línguas oficiais, há centenas de línguas indígenas que têm de ser reconhecidas. Reconhecer uma língua e uma cultura é reconhecer a própria identidade política de um povo, e isso é muito importante.

O reconhecimento das línguas indígenas contribui para formar uma identidade política das respetivas comunidades?

Quando um país reconhece politicamente uma comunidade indígena, valoriza-a. Passa a ser objeto da política e não sujeito da política. Estamos a trabalhar duramente pelo reconhecimento das línguas [originárias], criando sistemas de tradução simultânea, e assim garantirmos que as línguas indígenas tenham condições para entrar no mundo digital. Estamos a construir uma aplicação que já está na Bolívia, no Peru e na Guatemala, países com grande percentagem de povos indígenas. Na OEI desenvolvemos projetos em línguas indígenas. Temos projetos em guarani no Paraguai, em quechua, aymara, e achuar, no México. E também estamos a desenvolver um projeto de ciências da matemática no Panamá, com a comunidade yadenca, que também tem uma língua originária.

A língua pode formar uma identidade política?

A valorização das línguas [originárias] é a valorização política das comunidades indígenas.

Quantas línguas indígenas existem no espaço da OEI?

Mais de 300. É uma região com grande diversidade. Alguns países, como é o caso da Guatemala, que é um país pequeno, têm mais de 20 idiomas originários.

Essas línguas têm expressão escrita?

Algumas têm.