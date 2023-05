Eleições na Turquia: “Estou aqui!”, diz Kiliçdaroglu que vai disputar a 2ª volta com o (quase) inderrotável Erdogan

Contra todas as expectativas, e a maior parte das sondagens, o Presidente Recep Tayyip Erdogan foi o candidato mais votado nas eleições do passado domingo na Turquia, com 49,5% dos votos, quase vencendo o escrutínio logo na primeira volta. Kemal Kiliçdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP, maior partido da oposição, esquerda laica), e candidato de uma frente de sete formações políticas, obteve 44,9% (menos 2,2 milhões de votos). Um terceiro candidato, Sinan Ogan, nacionalista de direita, conseguiu surpreendentes 5,2%.

Isso obriga Erdogan e Kiliçdaroglu a disputar uma segunda volta, no próximo dia 28 de maio. A abstenção (11%, uma das mais baixas de sempre) atesta a importância e a mobilização do eleitorado.