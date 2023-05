Turquia: Desta vez Erdogan pode mesmo perder

“Hak, hukuk, adalet”, gritavam dezenas de milhares de jovens, quarta-feira, em frente a um palco em Rize, cidade na costa do Mar Negro, perto da fronteira com a Geórgia, e terra natal de Recep Tayyip Erdogan. “Direitos, lei e justiça”, insistiam, enquanto abanavam os braços numa coreografia estimulada por um animador em palco, ao som de música tecno.

Era apenas mais um comício do candidato da oposição à Presidência da República, Kemal Kiliçdaroglu, que os faz às dezenas. A simbologia do momento resume na perfeição a essência do que está em causa numa das eleições mais importantes do ano: no coração do conservadorismo na Anatólia, em plena pátria do todo-poderoso chefe de Estado turco, uma Turquia jovem, diversa e moderna mobiliza-se por um país diferente, mais justo, mais inclusivo, menos dividido, mais solidário e menos beligerante. Cinco milhões de jovens já nascidos na era de Erdogan vão votar pela primeira vez no dia 14.