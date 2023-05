Presidenciais na Turquia: desistência de Muharrem Ince deixa Kiliçdaroglu muito perto dos 50%

“Pelo meu país, retiro-me da corrida presidencial”, anunciou esta quinta-feira Muharrem Ince, líder do Partido da Pátria. “Quis uma terceira via, mas falhei”, reconheceu o agora ex-candidato, que noutro tempo militou no Partido Republicano do Povo (CHP, esquerda nacionalista laica), o maior partido da oposição, chefiado pelo também candidato presidencial Kemal Kiliçdaroglu.

Ince, que fora candidato do CHP contra Recep Tayyip Erdogan nas anteriores presidenciais (2018), fundou no ano passado o seu partido, depois de criticar a deriva social-democrata e mais inclusiva de Kiliçdaroglu. Prometeu seguir fielmente os princípios e dogmas de Mustafa Kemal Ataturk, o fundador da moderna República turca, que este ano fará 100 anos.