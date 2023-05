Erdogan distribui promessas e desenterra fantasmas, face a umas eleições cada vez mais incertas

Desta vez, tudo fazia pensar que o tempo do Reis (chefe, em turco, como é conhecido na Turquia o todo-poderoso Presidente Recep Tayyip Erdogan) poderia estar a chegar ao fim. Vinte anos de poder, dez dos quais marcados por retórica virulenta e ameaçadora, e uma governação cada vez mais autocrata, que polarizou e destroçou a sociedade turca, e levaram a um progressivo afastamento da Turquia das suas âncoras geopolíticas a Ocidente, deixam marcas.

Umas físicas, outras mais invisíveis. Se a face do país mudou nestas duas décadas — as cidades cresceram em tamanho e altura, o país modernizou-se, ficou rasgado por pontes, autoestradas e linhas de comboio —, a sociedade também ficou progressivamente mais tensa e polarizada. Erdogan sempre governou explorando as diferenças étnicas, religiosas e de costumes sociais. A Turquia é hoje um país dividido, zangado consigo próprio.