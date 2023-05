O exílio agridoce de Juan Guaidó, que em tempos quis ser Presidente da Venezuela

“Onde está essa ratazana do Guaidó? Ficou feito em poeira cósmica, fugindo como ratazana que é!”, vociferou NicolásMaduro durante a marcha chavista do Primeiro de Maio, em Caracas. Nenhum dos seguidores do Presidente venezuelano — os mesmos que o apuparam quando anunciou que não ia aumentar o miserável salário mínimo (menos de €5 por mês) — sabia a resposta.

O antigo Presidente interino que tantos países reconheceram, inclusive Portugal, estava em Washington para receber os maiores elogios depois de ter fugido da Venezuela e de o Presidente colombiano Gustavo Petro, aliado de Maduro, o ter obrigado a partir para os Estados Unidos.