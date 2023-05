Coroação de Carlos III: Harry, André e outras polémicas shakespearianas

Enquanto momento de união nacional, a coroação de Carlos e Camila dificilmente rivalizará com o Jubileu de Platina de Isabel II (70 anos de reinado), em junho de 2022, e a sua morte, a 8 de setembro. Essas datas juntaram a homenagem dos monárquicos à dos que, não o sendo, admiravam a rainha. Quem lhe era indiferente ou mesmo hostil optou, na maioria, por ficar à margem. Agora não é bem assim, até porque um rei recente está sob maior escrutínio. Eis algumas polémicas, tomando para títulos citações de Shakespeare em tradução livre.

“É coisa feliz ser pai de muitos filhos”

Harry, filho mais novo do rei, tem tido pouco contacto com o pai e o irmão mais velho, William, herdeiro da coroa. Revelações numa série documental com a mulher, Meghan, e no livro “Na Sombra” (chega a acusar o príncipe de Gales de agressão física) turvaram relações que vinham ensombradas desde a entrevista a Oprah Winfrey e a mudança do casal para os Estados Unidos. Harry chega sem mulher e filhos e volta mal termine a cerimónia, para celebrar o quarto aniversário do filho Archie (este e a irmã Lilibet, de 1 ano, não foram convidados para a coroação, por motivo de idade). O príncipe esteve recentemente no Reino Unido a testemunhar num processo contra um tabloide, em que é um de vários queixosos famosos. Sem se ter cruzado com Carlos nem William, repetiu que há na família real quem denigra o seu núcleo familiar à imprensa, em proveito próprio. Terá pernoitado pela última vez em Frogmore Cottage (Windsor), que o pai lhe pediu para desocupar.

