Detenção de escritor e editor que vivia em Taiwan é “um aviso” de Pequim

A China é o país com mais escritores detidos. Pelo quarto ano consecutivo, está no fundo do Índice de Liberdade para Escrever da PEN America. O caso de Li Yanhe confirma que Pequim não gosta de vozes dissidentes. O escritor e editor desapareceu. Foi detido. Aos olhos do regime liderado por Xi Jinping, é uma ameaça à segurança nacional. O seu crime? Livros e ideias

