A China está a ser acusada de controlar o que é e não é publicado sobre as origens da covid-19. Que se passou ao certo?

HECTOR RETAMAL

De um mês para o outro, um artigo científico que tinha por base a análise de amostras de SARS-CoV-2 datadas de dezembro de 2019 aparece corrigido. Afinal as amostras são de janeiro de 2020. As autoridades chinesas querem controlar a narrativa sobre a pandemia já há estudos científicos modificados ou retirados da internet a mando do regime comunista. Ao mesmo tempo, a China é uma ajuda consistente ao Sul Global, onde os Estados Unidos e a Europa não estão a investir. Que peso tem a “diplomacia da saúde” na nova estratégia de Xi Jinping?

06:46