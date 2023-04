Espanha exuma Primo de Rivera. Há três anos e meio era Franco quem saía do Vale dos Caídos. Foram aliados, mas tiveram relação agridoce

Albert Harlingue/Getty Images

O túmulo de José Antonio Primo de Rivera, fundador da Falange espanhola, era o primeiro a ser visto por quem percorre a imensa nave central da Basílica do Vale dos Caídos. Mas só até esta segunda-feira: o general foi exumado, três anos e meio depois de o cadáver de Franco também ter sido retirado daquele monumento. Recordamos um trabalho dessa altura, sobre as difíceis relações entre ambos e o aproveitamento póstumo que o caudilho fez do falangista. Texto publicado originalmente no Expresso diário de 23 de outubro de 2019

Há uma hora