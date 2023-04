Turquia: O ‘sultão’ ameaçado num país dividido

Perante as sondagens desfavoráveis, o atual Presidente Recep Tayyip Erdogan tenta puxar dos galões. Esta semana inaugurou a ligação das jazidas de gás natural, descobertas há três anos na costa turca do Mar Negro, à rede de distribuição, prometendo descontos avultados. Dias antes, tinha lançado à água o primeiro porta-aviões de fabrico turco, com capacidade para transportar os famosos drones Bayraktar — ambos imagens de marca de um poderio militar crescente tão querido a Erdogan, que ambiciona tornar a Turquia uma potência global e independente do Ocidente. Na próxima semana inaugurará a chegada de combustível nuclear à primeira central nuclear turca, construída pelos russos, na costa mediterrânica.

Em suma, Erdogan quer demonstrar que ele é o garante de obra feita — e de facto a Turquia mudou a sua face nas últimas duas décadas, tornando-se um país moderno, com boas infraestruturas, nível tecnológico e com um poder militar e uma ambição geopolítica crescentes numa região cada vez mais instável. Nos últimos anos a Turquia interveio, direta ou indiretamente, em conflitos na Síria, na Líbia, no Cáucaso, e tem bases militares em vários países.