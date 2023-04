Isabel II aparece em nova foto com netos e bisnetos no dia em que faria 97 anos

O cenário é informal. Uma senhora nonagenária de aspeto frágil posa num sofá com dez crianças sorridentes. A disposição dos jovens é cuidada, deixando a anciã ao centro. Atrás, estantes com livros, mesas com retratos, quadros na parede, alcatifa axadrezada.

Podia ser uma foto de família banal, não fossem duas razões. Em primeiro lugar, a matriarca já não está neste mundo e esta terá sido das últimas vezes que posou com a descendência mais recente. Em segundo lugar, a família não é banal, antes real, que é como quem diz reinante. A protagonista da imagem é Isabel II, rainha britânica desaparecida a 8 de setembro de 2022.

Embora a divisão onde a imagem foi captada tenha ar bastante normal, fica no castelo de Balmoral, Escócia, local tradicional de férias dos Windsor e onde a monarca morreu. A fotografia — divulgada esta sexta-feira, dia em que Isabel faria 97 anos — foi tirada pela princesa Catarina de Gales (Kate Middleton na vida plebeia), então duquesa de Cambridge. É nora do rei Carlos III e mulher do seu filho primogénito e herdeiro, Guilherme.