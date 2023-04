“O Luxemburgo não seria o que é hoje sem a comunidade portuguesa”: PM luxemburguês agracedeu aos migrantes que ajudaram a “construir” o país

“Muito obrigado”. Foi assim que o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, começou por responder a uma pergunta sobre o impacto dos migrantes portugueses no seu país. Numa conferência de imprensa ao lado de Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu (PE), Bettel foi certeiro: “o Luxemburgo não seria o que é hoje sem a comunidade portuguesa”. Lamentando que “alguns partidos [no Parlamento Europeu]” tentem “fazer da migração um problema”, o primeiro-ministro luxemburguês reforçou a importância da migração no seu território, em especial dos portugueses, principal país de origem da imigração no Luxemburgo. “A comunidade portuguesa ajudou a construir o meu país (…). Somos muito felizes por ter esta comunidade”.

“A maioria deles [migrantes portugueses], de terceira geração, são agora luxemburgueses. Ainda com as suas raízes, cultura, tradições, mas a sentir o Luxemburgo como a sua casa”, referiu. Houve ainda tempo para uma brincadeira. Xavier Bettel recordou a visita de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa ao Luxemburgo, em março, para ver um jogo da Seleção na fase de apuramento para o europeu de futebol. “Fomos muito diplomáticos, mesmo depois do jogo de futebol”, riu-se, ao recordar a derrota de 0-6 frente a Portugal. À margem de um encontro informal com jornalistas portugueses, o chefe do governo luxemburguês lembrou ainda as expressões de incómodo do Presidente da República perante os sucessivos golos da equipa nacional e a boa relação que mantém com os representantes da comunidade no país.