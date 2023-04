Espanha. Yolanda Díaz quer Somar à esquerda… Pablo Iglesias nem tanto

Está em marcha uma grande operação política em Espanha, a mais importante dos últimos anos. A iniciativa é da segunda vice-primeira-ministra, Yolanda Díaz, também titular da pasta do Trabalho. Ao fim de um ano de trabalhos, reuniões com mais de mil peritos, viagens e relatórios, a plataforma Somar será apresentada este Domingo de Ramos num histórico recinto desportivo de Madrid.

O objetivo é aglutinar a multiplicidade de grupos, grupúsculos e confluências de ideologia progressista do país, cuja eficácia eleitoral é nula enquanto projetos isolados. Na ideia de Díaz cabe tudo quanto estiver à esquerda do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda). A governante encabeçar esta nova força nas legislativas previstas para dezembro. E tem recebido mostras de apoio explícito do Executivo. Até o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, putativo adversário de Díaz, considera muito positivo que se fale de um ticket protagonizado por ambos.