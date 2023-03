Stormy Daniels: que caso é este que tramou Donald Trump?

Em si, o suborno a Stormy Daniels é um crime menor. Constitui uma violação da lei eleitoral, geralmente punida com multa. Já a falsificação da contabilidade para ocultar um pagamento clandestino pode ser considerada fraude, com impacto ao nível fiscal. A provar-se, a acusação de falsificação de registos comerciais pode valer-lhe uma pena de prisão até quatro anos. Trump é o primeiro ex-Presidente dos Estados Unidos a enfrentar formalmente acusações criminais no país.

Trata-se de uma antiga atriz norte-americana de filmes pornográficos, atualmente com 44 anos. Uma investigação realizada pelo gabinete do promotor distrital de Manhattan (Nova Iorque) apurou que Daniels recebeu 130 mil dólares (quase 120 mil euros) em troca do seu silêncio sobre um suposto envolvimento amoroso com Donald Trump. Esse pagamento foi feito nos últimos dias da campanha para as eleições presidenciais de 2016, que Trump venceu.

Este caso tem impacto na sua candidatura às eleições de 2024?

Não. Trump anunciou, há meses, que irá disputar a corrida pela nomeação republicana para as presidenciais do próximo ano, e não será este caso, em concreto, a impedi-lo, já que decorre num tribunal estadual de Nova Iorque. Isso poderia acontecer se Trump fosse condenado por um crime investigado e julgado ao nível federal.

Que diz a Constituição dos Estados Unidos sobre o assunto?

A lei fundamental norte-americana, que se sobrepõe aos ordenamentos jurídicos estaduais, é omissa relativamente à possibilidade de desqualificar candidatos com base em acusações criminais ou condenações na justiça. Consagra apenas o princípio de que os eleitores são chamados a escolher um representante num universo de potenciais candidatos com três requisitos: ser cidadão nascido no país, ter no mínimo 35 anos no dia da tomada de posse e residir nos Estados Unidos há pelo menos 14 anos.

Que outros casos enfrenta Trump na justiça?

Pelo menos quatro mais graves do que este. No Departamento de Justiça, decorrem investigações relativas à sua responsabilidade na invasão ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, e também sobre a possível interferência eleitoral na Geórgia, exercendo pressão para que o resultado nesse estado fosse invertido, nas presidenciais que Trump perdeu para Joe Biden. Há ainda investigações sobre os documentos classificados encontrados pelo FBI no seu resort em Mar-a-Lago, na Florida, e outras relativas a possíveis crimes fiscais no âmbito dos seus negócios. Qualquer destes casos poderá ter para Trump consequências mais graves do que o pagamento pelo silêncio de Stormy Daniels.