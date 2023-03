“Vão falar de mim no noticiário”. Atiradora de escola em Nashville até planeou a roupa a usar no ataque “como nos desenhos animados”

Tinha distúrbios mentais, planeou o ataque ao pormenor fazendo desenhos, e deixou avisos prévios a uma amiga nas redes sociais explicitando que “algo de mau vai acontecer” - a Polícia de Nashville está a fornecer detalhes sobre quem é Audrey Hale, 28 anos, a atiradora do ataque à escola primária Covenant que matou três adultos e três crianças, num caso que chocou os Estados Unidos, e o mundo em geral.

No que alegadamente foi um ato de “suicídio premeditado”, Audrey Hale - que acabou morta pela Polícia após o ataque, segundo vídeo divulgado esta terça-feira - tinha avisado previamente nas redes sociais que “vão ouvir falar sobre mim nos noticiários, depois eu morro”, segundo mensagens do Instagram partilhadas por uma amiga ao canal News Channel 5 de Nashville.

Nas mensagens do Instagram partilhadas ao canal televisivo, Averianna Pattonamig, ex-companheira de basquete de Audrey Hale, revelou que a amiga lha disse que “a veria novamente em outra vida” e que não tinha razões para viver. Averianna Pattonamig tentou confortá-la, e entrou em contacto com a polícia - que só lhe deu resposta tarde demais, cinco horas após o ataque à escola.

Segundo relatou o chefe da polícia de Nashville, John Drake, à CBS News, Hale Audrey, ex-aluna da escola cristã alvo dos ataques, “provavelmente tinha algum ressentimento” por ter frequentado aquele estabelecimento de ensino.

Agressora tinha comprado legalmente sete armas, segundo a Polícia

O chefe da polícia de Nashville disse que a atiradora tinha uma espécie de “manifesto” antes de entrar na escola para a atacar. A polícia disse estar na posse de um “um livreto que mostra exatamente o que ela planeou fazer”, incluíndo “mapas que mostram a porta de entrada na escola, as armas que seriam usadas” e até as “as roupas que ela usaria e tinha desenhado, quase como se fosse uma personagem de desenhos animados”. As roupas que Audrey Hale desenhou neste livreto “eram exatamente as que ela usava durante o incidente”, constatou a Polícia de Nasville.

A Polícia de Nashville também avançou que a agressora tinha comprado legalmente sete armas, que escondia em sua casa.

As vítimas do ataque perpetrado por Audrey Hale à escola em Nashville já foram identificadas: Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney, todos com nove anos, além da diretora da escola, Katherine Koonce (com 60 anos), da professora Cynthia Peak (61 anos) e do assistente Mike Hill (61 anos).

O caso - que já é o 129º ataque em massa nos EUA desde o início de 2023 - levou o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a apelar para quebrar uma regra sacrossanta em território norte americano: a posse livre de armas.

“Quantas mais crianças têm de morrer” até haver proibição de armas? - questionou Joe Biden, frisando que “não posso fazer nada, exceto implorar ao Congresso para agir”.