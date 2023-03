Libertada eurodeputada independentista catalã detida no regresso a Espanha após cinco anos de exílio

A eurodeputada Carla Ponsatí, envolvida na tentativa de independência da Catalunha de 2017 e detida esta terça-feira pela polícia em Barcelona, foi libertada após cinco horas. Terá de se apresentar no Tribunal Supremo de Espanha em abril.

Tanto a detenção da eurodeputada, durante a tarde, nas ruas de Barcelona, como a sua libertação depois de ser ouvida por um juiz foram registadas pelas televisões espanholas, que tinham acompanhado também o regresso de Ponsatí a Espanha. A economista de 66 anos, que ocupou a pasta da Educação no governo regional em 2017, fugiu nesse ano para escapar à justiça após a falhada declaração unilateral de independência da Catalunha.

Segundo fontes judiciais citadas pelos meios de comunicação espanhóis, a eurodeputada foi notificada para se apresentar no Tribunal Supremo, a 24 de abril.

Ponsatí está acusada de desobediência, mas desde o início deste ano já não corre o risco de ser condenada a pena de prisão efetiva, devido a uma reforma do Código Penal que eliminou o crime de sedição, pelo qual também fora pronunciada. Milita no partido independentista Juntos pela Catalunha (JxC), do ex-presidente do governo regional Carles Puigdemont, igualmente eurodeputado e autoexilado na Bélgica desde 2017.

“Tenho imunidade em toda a União Europeia, só em Espanha não é reconhecida”

Ponsatí cruzou esta terça-feira a fronteira entre França e Espanha e, antes de ser detida, por ordem do Tribunal Supremo de Espanha, chegou a dar uma conferência de imprensa em Barcelona, capital da Catalunha. “Sou eurodeputada e tenho imunidade em toda a União Europeia. Só em Espanha não é reconhecida”, afirmou. Explicou que regressa a Espanha para “denunciar a violação sistemática” dos direitos dos independentistas catalães, não para fazer “um pacto com o Estado”.

A ex-governante acrescentou pretender dar mais visibilidade ao combate de Puigdemont e de outros independentistas que permanecem fora de Espanha. Defende não haver contradição entre criticar o Governo espanhol e aproveitar um momento mais favorável criado pela revisão do Código Penal para regressar a Barcelona.