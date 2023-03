Relatório da Amnistia Internacional: o ano de 2022 podia ter sido o início de uma nova era, mas ficou “marcado pela hipocrisia”

JAAFAR ASHTIYEH/Getty Images

Qualquer esperança de que a resposta do mundo à agressão russa pudesse marcar uma nova era para um sistema internacional baseado em valores e no estado de direito esmorece perante as falhas de quase todos os países do mundo em proteger os seus próprios cidadãos. O mais recente relatório da Amnistia Internacional mostra que há uma parte do mundo, há certos povos e certas guerras, que continuam a não merecer a atenção daqueles que têm realmente o poder de mudar alguma coisa

Há 45 minutos