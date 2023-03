Presidente de Israel pede fim imediato da reforma judicial de Netanyahu

AMMAR AWAD

Reforma inclui lei que dará à coligação governamental liderada por Netanyahu a última palavra sobre todas as nomeações judiciais, podendo assim eliminar a separação de poderes. Determinação em avançar do primeiro-ministro, a ser julgado por acusações de corrupção, levou-o a demitir o ministro da Defesa, que se tornou na primeira voz crítica do Governo

Há uma hora