Israel está a ferro e fogo. Oito perguntas e respostas para melhor entender esta crise

Domingo à noite, Netanyahu demitiu o ministro da Defesa, Yoav Gallant, membro do seu partido (Likud, direita), horas após este ter defendido publicamente a suspensão da reforma. “A segurança do Estado de Israel sempre foi e sempre será a missão da minha vida”, reagiu Gallant nas redes sociais. Não faltam alertas de que esta polémica demissão pode abrir fendas no aparelho de segurança do país, designadamente levar militares ou outros profissionais de sectores sensíveis a recusarem-se a desempenhar as suas funções. Já esta segunda-feira, o Presidente Isaac Herzog apelou a Netanyahu para que ponha fim “de imediato” à reforma que está a dividir o país.

As ruas de várias cidades estão tomadas por milhares de pessoas que cumprem, esta segunda-feira, um dia de greve geral. Decretada pelo Histadrut, o maior sindicato do país, contagiou outros sindicatos sectários e está a paralisar o país a vários níveis. O aeroporto Ben Gurion, em Telavive, foi encerrado, as universidades anunciaram uma greve por tempo indeterminado, a cadeia de supermercados Big e os restaurantes McDonald’s fecharam portas. São apenas alguns exemplos. Escreve o jornal digital “The Times of Israel” que a embaixada israelita em Nova Iorque também aderiu.

Por que razão a reforma judicial é polémica?

Basicamente, ameaça a separação de poderes, subordinando o poder judicial ao poder executivo. Por exemplo, o Governo passaria a nomear os juízes do Supremo Tribunal, que é, atualmente, o garante do cumprimento das Leis Básicas de Israel (o correspondente a uma Constituição, que o país não tem) e o único contrapeso ao poder executivo.

Netanyahu insiste nessa reforma por alguma razão especial?

Essencialmente por razões pessoais. O chefe do Executivo está a ser julgado por corrupção, em vários processos. Os processos na justiça não impedem que continue a exercer a função de primeiro-ministro. Está no cargo desde dezembro passado, à frente de uma coligação do Likud com a extrema-direita e os partidos de judeus ultraortodoxos.

Que margem de manobra tem o primeiro-ministro?

As últimas notícias dão conta de que deverá ceder às ruas e anunciar a suspensão do processo de reforma judicial. Mas isso poderá ter custos políticos. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, o líder de um partido extremista, cujo resultado nas últimas eleições permitiu que Netanyahu regressasse ao poder, ameaçou demitir-se do Governo. Se Ben-Gvir arrastar com ele o apoio do seu partido a Netanyahu, o Governo pode cair.

Como está a relação de forças no Parlamento?

Netanyahu conta com o apoio de 64 deputados num total de 120. Além do Likud, partido que lidera e que é uma formação histórica desde a fundação de Israel, integram a coligação de governo partidos religiosos ultraortodoxos (Judaísmo Unido da Torá, Shas) e formações de extrema-direita (Sionismo Religioso, Força Judaica e Noam). A atual crise em Israel é também um braço de ferro entre uma população que, dizem as estatísticas, continua a ser maioritariamente laica e um Governo cada vez mais refém do fundamentalismo judaico e sionista.