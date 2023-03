Revolta dos eleitores rurais muda a paisagem política holandesa

Dois dias depois do terramoto político de quarta-feira nos Países Baixos, causado pela vitória esmagadora de um novo partido de protesto nas eleições regionais, as forças políticas tradicionais começaram a lamber as feridas. Chefiado por Caroline van der Plas, o Movimento de Agricultores e Cidadãos (BBB, na sigla neerlandesa) foi o grande vencedor em todas as 12 províncias.

O resultado das urnas deixa num impasse o Partido Popular pela Liberdade e a Democracia (VVD), do primeiro-ministro Mark Rutte. Ignorar o movimento de protesto, que agita contra as políticas ambientais do Governo, será impossível em várias províncias. As eleições regionais determinam, indiretamente, a composição do Senado, onde a coligação de centro-direita de Rutte já era minoritária. Com o BBB como maior bancada da câmara alta, relegando o VVD para segundo, o espaço de manobra do chefe do Executivo holandês encolheu ainda mais.