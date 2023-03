Loading...

Internacional Duas catástrofes naturais num mês: depois do sismo, sul da Turquia é afetado por inundações

Os carros chocam uns com os outros, enquanto são arrastados pela rua; nas estradas formaram-se rios e as pessoas em vez de caminharem têm de nadar. Um mês depois do sismo onde morreram mais de 48 mil pessoas, as províncias de Adiyaman e Sanliurfa, no sudeste da Turquia, enfrentam novamente a força da natureza. As cheias já fizeram pelo menos 14 mortos. Várias tendas e contentores, que serviram de solução provisória para alojar quem sobreviveu ao sismo, foram destruídas

Há 10 minutos