Troca de prisioneiros entre Irão e EUA prestes a acontecer? Ainda não, diz a Casa Branca

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão declarou que está por pouco uma troca de prisioneiros, a qual é, porém, negada pelas autoridades norte-americanas.

“Alcançámos um acordo nos últimos dias e, se tudo correr bem pelo lado americano, penso que vamos testemunhar uma troca de prisioneiros em breve”, disse o chefe da diplomacia iraniana, Hossein Amir-Abdollahian, numa entrevista à televisão estatal este domingo, reporta a Al-Jazeera.

Um responsável da Casa Branca negou prontamente a afirmação de Amir-Abdollahian relativa à troca de prisioneiros, mas acrescentou que os Estados Unidos estão empenhados em assegurar a libertação dos americanos presos no Irão.

Troca "mais próxima do que nunca”

“A afirmação das autoridades iranianas de que tínhamos chegado a um acordo para a libertação de cidadãos dos Estados Unidos indevidamente detidos pelo Irão é falsa”, disse um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca citado pela agência Reuters.

Uma fonte informada sobre as conversações disse que a troca de prisioneiros está “mais próxima do que nunca”, porém, um dos assuntos por resolver diz respeito a 7 mil milhões de euros de fundos de petróleo iranianos congelados sob as sanções dos EUA na Coreia do Sul, reporta a Reuters.

“A logística de como estes fundos vão ser trocados e como vão ser supervisionados está por resolver”, disse a fonte, que falou sob anonimato dada a natureza sensível destas negociações.