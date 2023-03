“É mais o que nos une do que o que nos separa.” Sánchez segura coligação PSOE-Podemos até às eleições

As feridas na coligação governante são muito graves, mas os entendidos em política espanhola não temem pela sua sobrevivência. A maioria dos que procuram diagnosticar a situação e obter um arsenal terapêutico para a mesma pensam que o tratamento aplicado pode trazer benefícios a meio prazo. O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) e a Unidas Podemos (UP, esquerda populista) expressaram divergências nos últimos dias, sobretudo no âmbito do feminismo e de leis de grande transcendência social — a culminar na celebração do Dia Internacional da Mulher, mas é de prever que a tormenta amaine nos próximos tempos, ainda que persistam alguns dos efeitos da sua passagem.

Não há tempo a perder. O dia 28 de maio, para o qual estão marcadas eleições municipais e autonómicas, está ao virar da esquina. Uma derrota socialista seria mau presságio para a seguinte ida às urnas, nas legislativas que ficam mais para o fim do ano. Corroboraria os prognósticos desfavoráveis das mais recentes sondagens em que a oposição conservadora (Partido Popular, PP) tem dois pontos percentuais de vantagem.